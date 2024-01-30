Сообщения о сливе нечистот в заказнике привлекли внимание Шишкиной

Лидер фракции СРЗП в петербургском ЗакСе Марина Шишкина обратилась в Росприроднадзор с просьбой проверить сообщения о промышленных сливах в поселке Репино, о чем сама рассказала подписчикам своего канала в Telegram. Также политик попросила природоохранную прокуратуру осмотреть предприятия, расположенные поблизости от мест появления нечистот.

Как рассказала Шишкина, активисты Курортного района обнаружили "зловонный фонтан" на территории заказника "Комаровский берег". Местные жители подозревают, что нечистоты поступают с территории стройки на Морской улице. Также горожане заподозрили сотрудников Водоканала в сливе грязных вод у дома № 444 по Приморскому шоссе.

"Я обратилась в Росприроднадзор с просьбой оперативно проверить территорию Репино на наличие промышленных сливов. Природоохранную прокуратуру я также попросила провести проверку предприятий, расположенных рядом с местом выпуска зловонных вод", — проинформировала подписчиков депутат.

Ранее Шишкина обращалась в Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга с просьбой изменить дизайн квитанций ради удобства пожилых плательщиков.

Фото: сайт Марины Шишкиной