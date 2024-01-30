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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Красногвардейского района Мещерякова

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Красногвардейского района Мещерякова

Губернатор Александр Беглов принес 30 января свои соболезнования в связи со смертью бывшего главы Красногвардейского района Петербурга Георгия Мещерякова. Покойного он охарактеризовал как "замечательного человека, талантливого организатора, многие годы посвятившего работе в органах власти нашего города".

Глава города оценил вклад Мещерякова в организацию работы муниципалитетов Петербурга и отметил реализацию под его началом проектов в сфере благоустройства и социальных проектов в Красногвардейском районе.

"Георгия Викторовича отличало трудолюбие, инициативность, высокое чувство ответственности", — отметил Беглов.

О смерти Мещерякова стало известно во вторник, бывший чиновник ушел из жизни в возрасте 68 лет. На протяжении своей карьеры он успел поработать как в муниципалитетах Петербурга, так и в органах госвласти. В частности, он занимал пост председателя муниципального совета МО "Купчино", а также возглавлял комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления.

Отметился Мещеряков и своей деятельностью на выборах. В ходе предыдущей президентской кампании он занимал в Петербурге должность замглавы предвыборного штаба Владимира Путина.

Фото: gov.spb.ru


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