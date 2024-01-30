Жители Красносельского района чаще других тревожили специализированные службы ложными сообщениями

В 2023 году мировые судьи Петербурга зарегистрировали в общей сложности 197 материалов по административным делам о заведомо ложных звонках в специализированные службы (ст. 19.13 КоАП РФ), подсчитали в объединенной пресс-службе городских судов. Речь идет об обращениях полицию, скорую помощь, пожарную охрану и иные службы с несоответствующими действительности сообщениями.

Всего за год судьи привлекли к ответственности за подобные нарушения 156 человек. В качестве наказания за ложные звонки Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей. В Петербурге нарушителям зачастую назначали наименьшее взыскание из предусмотренных законодательством.

"В 2023, по сравнению с 2022, звонящих стало больше. Беспокоят, в основном, полицию", — отметили в судебной пресс-службе. В прошлом году мировые судьи оштрафовали 120 человек на общую сумму 120 500 рублей.

Пальма первенства по количеству ложных обращений досталась Красносельскому району, на территории которого рассмотрели 36 протоколов из-за подобных звонков. Места в тройке лидеров также достались Кронштадтскому и Петродворцовому районам, где к ответственности были привлечены 33 и 26 человек соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру