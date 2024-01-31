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Новости 10:52

Депутаты утвердили соглашение о льготах на проезд для жителей СПб и ЛО

фото ЗакС политика Депутаты утвердили соглашение о льготах на проезд для жителей СПб и ЛО

Законодательное собрание Петербурга 31 января в окончательной версии утвердили проект соглашения с Ленинградской областью по перевозке жителей двух субъектов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ должны будут подписать губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко. 

Подобное соглашение заключается сроком на три года. Он подразумевает льготы на проезд в Петербурге для жителей Ленобласти и наоборот. В этот раз депутаты вносят в список льготных категорий граждан несовершеннолетних родственников участников специальной военной операции. 

Напомним, в 2022 году на метро, трамваях, автобусах и троллейбусах Петербурга жители Ленобласти, получающие льготы, совершили 19,3 млн поездок на сумму 1,09 млрд рублей. Петербуржцы накатали на 394 млн рублей - это 7,2 млн поездок.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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