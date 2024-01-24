ЗакС принял за основу проект соглашения Петербурга и Ленобласти о транспортных льготах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 24 января приняли за основу проект соглашения с Ленинградской областью о льготном проезде жителей регионов на общественном транспорте, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Подобное соглашение подписывается раз в три года. В этот раз в нем появится новая категория льготников - несовершеннолетние родственники участников спецоперации.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, в 2022 году жители Ленинградской области совершили 24 млн поездок в городе. Петербуржцы областными маршрутами пользуются реже - 7 млн поездок за год.

В ходе обсуждения депутаты предложили расширить список льготных категорий граждан. Например, включить в них многодетные семьи и участников контртеррористической операции в Чечне. Заместитель председателя комитета по транспорту, который присутствовал на заседании, пояснил, что во время рассмотрения проекта соглашения внести корректировку нельзя - это якобы нужно сделать уже после подписания.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2026 года. На его реализацию потребуется выделить из бюджета 572 млн рублей в 2024 году, 596 млн рублей в 2025 году и 620 млн рублей в 2026 году.

Проект соглашения накануне рассмотрели на профильной комиссии парламента.

Константин Леньков, фото - ЗАКС.Ру