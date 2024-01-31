Петербургским спортивным инструкторам утвердили допвыплаты от 7 до 10 тысяч рублей

Спортивные инструкторы, работающие в государственных учреждениях Петербурга, начнут получать ежемесячные выплаты. Соответствующий закон городской парламент принял в третьем, окончательном чтении 31 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Размер выплат составит 7 или 10 тысяч рублей. Итоговая сумма будет зависеть от уровня профессиональной подготовки работника. По 10 тысяч рублей будут получать обладатель высшего профильного образования. По 7 тысяч рублей - сотрудникам со средним профессиональным образованием в области физической культуры и спорта. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Закон направлен на поддержание массового спорта в Петербурге. Также в парламенте собираются разрешить выплачивать надбавку к пенсиям для заслуженных тренеров.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру