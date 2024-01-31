Василеостровский суд спустя два года разобрался со скандалом из-за медицинской маски

Василеостровский суд поставил точку в конфликте между кассиром и противником масочного режима, приключившемся более двух лет назад. Как сообщила 31 января объединенная пресс-служба судов, за свое поведение недовольный клиент поплатился условным сроком.

Послуживший причиной разбирательства произошел 31 декабря 2021 года в кассовой зоне магазина "Максидом" на Уральской улице. Кассир попросила Ивана Дядищева надеть маску при процедуре оплаты товара, на что клиент ответил отказом. Вместо этого он, "противопоставляя себя обществу и демонстрируя свое мнимое превосходство, грубо нарушая общественный порядок", с бранью достал пневматический пистолет и стал размахивать им перед сотрудницей магазина, рассказала судебная пресс-служба.

Действия горожанина ввергли кассира в сильный страх и принесли ей моральные страдания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Суд назначил Дядищеву три года условно с четырехлетним испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру