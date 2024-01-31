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Новости 11:40

Поляков: Индекс промышленного производства Петербурга в 2023 году составит10%

фото ЗакС политика Поляков: Индекс промышленного производства Петербурга в 2023 году составит10%

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что индекс промышленного производства города в 2023 году должен составить около 10%. Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции ТАСС 31 января. 

По словам Полякова, петербургский показатель выше среднего по России в три раза. Существенный прорыв показали отрасли радиоэлектроника, энергомашиностроение, транспортное машиностроение, фармацевтика и химическая промышленность, сообщил чиновник.

Также вице-губернатор рассказал, что обрабатывающая промышленность города за 2023 год увеличилась более чем на 11%. Сейчас в Петербурге работает около 870 крупных и средних предприятий, добавил Поляков. 

Напомним, накануне на заседании правительства озвучили предварительные финансовые итоги 2023 года. Согласно этим данным, налог на прибыль организаций принес в бюджет города около 380 млрд рублей.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС


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