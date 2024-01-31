Ремонт ступеней вестибюля "Сенная площадь" планируют завершить в марте

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев сообщил, что ступени на входе в вестибюль станции метро "Сенная площадь" должны отремонтировать в марте. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС 31 января.

- Мы рассчитываем, что это будет начало марта - восстановление "Сенной", может быть середина, - сказал Енокаев.

Он добавил, что аналогичные проблемы со ступенями не должны произойти на станции "Василеостровская". На "Сенной площади" не было разрушения под ступенями, поэтому и произошло разрушение такого характера, рассказал чиновник.

Напомним, в декабре 2023 года ступени станции "Сенная площадь" просели из-за осадков и реагентов. Вход на станцию закрыли для ремонта лестницы.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру