Петербуржец получил условный срок за нелюбезный комментарий о правоохранителях

Пушкинский суд Петербурга огласил приговор Алексею Донецкому по делу о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ). Причиной разбирательства послужил оставленный интернете негативный комментарий о силовиках.

Само высказывание было опубликовано еще в начале сентября 2019 года. По версии обвинения, Донецкий разместил комментарий "с целью возбуждения ненависти и вражды", а сам текст был направлен "на унижение сотрудников правоохранительных органов". При этом автор будто бы не просто уничижительно отзывался о силовиках, но также высказывал предложения по противодействию им.

Вину подсудимый признал. Согласно приговору, ему назначили три года условно с аналогичным по длительности испытательным сроком.

О регистрации дела в отношении Донецкого стало известно в середине ноября.

Фото: ЗАКС.Ру