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Новости 14:20

В Петербурге из-за скользкого тротуара сотрудница полиции попала в больницу

фото ЗакС политика В Петербурге из-за скользкого тротуара сотрудница полиции попала в больницу

Петербуржцы продолжают падать на плохо убранных тротуарах города, об этом 31 января пишет "Фонтанка.ру".

В этот раз гололед не пожалел 37-летнюю сотрудницу правоохранительных органов. Женщина обратилась в госпиталь МВД с жалобами на боль в левой ноге. Там ей диагностировали повреждение коленного сустава.

Уточняется, что в момент падения женщина находилась при исполнении. Она упала рядом со стрелковым тиром ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области на Парадной улице.

Напомним, что на углу проспекта Просвещения и улицы Кустодиева петербурженка за последние два года дважды упала из-за гололеда.

Фото: ЗАКС.Ру


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