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Новости 14:31

Бельский высказался об инциденте в Невском районе

фото ЗакС политика Бельский высказался об инциденте в Невском районе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский высказался об инциденте, произошедшем в ночь на 31 января в Невском районе города. Детали случившегося председатель узнал из издания "Фонтанка". Он также напомнил, что в Петербурге сосредоточены комплексы радиоэлектронной борьбы. 

- Что касается в целом вопросов, связанных с защитой города - существует план защиты, достаточно большая группировка у нас развернута РЭБ, приборов которые позволяют контролировать. Плюс, мы находимся под охраной Министерства обороны, что и показала сегодняшняя ночь, - рассказал Бельский. 

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе ночью услышали "громкий хлопок". Как выяснилось позже инцидент произошел на промплощадке в Невском районе города. Случившееся потребовало внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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