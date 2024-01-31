Центризбирком принял подписи Надеждина

Центральная избирательная комиссия приняла сданные политиком Борисом Надеждиным подписи в поддержку его выдвижения на выборы президента России. Решение о его регистрации будет принято в течение полутора недель.

"ЦИК России приняла документы для регистрации Бориса Надеждина (ГРАНИ) в качестве кандидата на должность президента России, в том числе подписи избирателей в поддержку его выдвижения", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комиссии.

Поскольку Надеждин выдвигается от непарламентской партии, он должен был предоставить от 100 тысяч до 105 тысяч подписей за свою кандидатуру, отметили в ЦИК. Утром в среду политик предоставил комиссии максимально возможное количество подписей.

Закон дает комиссии 10 дней на вынесение решения о регистрации Надеждина кандидатом.

Всего по состоянию на 31 января статус кандидатов в президенты имеется у Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владимира Путина. Первые трое баллотируются от представленных в Госдуме партий, действующий президент идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Кроме того, кандидаты Сергей Бабурин, Андрей Богданов и Анатолий Баташев отказались от участия в избирательной кампании. Первые два заявили об этом после предоставления подписей в ЦИК, третий подписи принес, но сдавать не стал, сообщило РИА "Новости". Подобное решение Баташев обосновал своей неготовностью.

Фото: Telegram-канал Бориса Надеждина