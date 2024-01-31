Надеждин принес подписи в Центризбирком

Выдвинутый "Гражданской инициативой" для участия в выборах президента политик Борис Надеждин принес собранные в свою поддержку подписи в Центризбирком. О появлении в здании комиссии он сообщил незадолго до полудня 31 января в своем Telegram-канале.

"Я принес 105 тысяч подписей в ЦИК! Со мной — моя команда", — написал Надеждин.

Политик также опубликовал видеозапись из здания комиссии. "Это проходная Центризбиркома, а это те самые 105 тысяч подписей, которые мы принесли в ЦИК. Сейчас будем потихонечку их сдавать", — говорит Надеждин на записи.

В минувшую пятницу Надеждин сообщил о том, что ему удалось собрать "около 200 000 подписей" на территории России. Лучшие из них будут предоставлены в Центризбирком, обещал он.

Утром документы в ЦИК принес выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов. Спустя менее двух часов после этого зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев объявил о выходе кандидата из гонки. "Принимали документы у Андрея Владимировича Богданова, он написал заявление о сложении, так сказать, полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании", — приводит слова члена комиссии ТАСС.

Богданов стал не первым кандидатом, предпринявшим подобный маневр. Накануне отказался баллотироваться в президенты выдвинутый "Российским общенародным союзом" Сергей Бабурин. Он также сдал собранные подписи в ЦИК, а затем сообщил о выходе из гонки.

Фото: ЗАКС.Ру