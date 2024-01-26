Надеждин сообщил о сборе около 200 тысяч подписей

Политик Борис Надеждин сообщил 26 января о том, что ему удалось собрать около 200 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом на выборы президента России. Он выразил благодарность сторонникам, а заодно пообещал использовать автографы, собранные за пределами России.

"Мы собрали около 200 000 подписей на территории России. Из них мы отбираем лучшие 105 тысяч и оформляем их для сдачи в ЦИК", — говорится в Telegram-канале Надеждина.

Согласно счетчику на сайте в поддержку выдвижения деятеля, автографы за него поставили немногим больше 197 тысяч человек.

Как отметил политик, ряд находящихся за границей граждан переживали, что поставленные ими подписи не пригодятся. Подобные опасения беспочвенны, заявил он. "Все подписи будут доставлены в Россию и пересчитаны штабом", — заверил Надеждин.

Надеждин был выдвинут для участия в выборах партией "Гражданская инициатива". Для получения права на регистрацию в качестве кандидата в президенты он должен предоставить в ЦИК 100 тысяч подписей.

Во вторник предвыборный штаб Надеждина сообщил о достижении отметки в 100 тысяч подписей, но при этом назвал хорошими только две трети от общего числа. О преодолении отметки в 150 тысяч подписей сообщал счетчик на сайте политика в минувший четверг.

Фото: ЗАКС.Ру