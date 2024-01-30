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Новости 14:49

Бабурин передумал баллотироваться после сдачи подписей в ЦИК

фото ЗакС политика Бабурин передумал баллотироваться после сдачи подписей в ЦИК

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин передумал участвовать в выборах президента, сообщил 30 января "Интерфакс". Произошло это вскоре после сдачи политиком подписей за свое выдвижение в ЦИК.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру, в трудный для родины час не время дробить силы народа", — объяснил свое решение Бабурин в беседе с информагентством.

Как уточнил ТАСС, при этом Бабурин призвал единомышленников поддержать кандидатуру действующего главы государства.

Накануне Центризбирком зарегистрировал действующего президента Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах. За день до этого подписи в свою поддержку сдал лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович.

Фото: Telegram-канал "Бабурин_информ"


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