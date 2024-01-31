Суд Петербурга назначил экс-начальнику ЖКС Минобороны условный срок за превышение полномочий

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего начальника ЖКС Минобороны РФ Павла Рубана по статьям о незаконном хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), об этом 31 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Рубан с февраля 2021 года по апрель 2022 года начислял сотрудникам увеличенные премии, а потом выпрашивал прибавку возвращать. Один из сотрудников заплатил 110 тысяч рублей, так как остальные коллеги отказались отдавать Рубану деньги.

Все это время обвиняемый находился на должности начальника ЖКС №13 филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны по Западному военному округу в Петрозаводске.

Правоохранительные органы также провели у Рубана обыск и нашли 600 патронов.

Мужчина вину признал вину частично и на суде заявил, что деньги получались на поддержание нормальной работы организации. Суд признал Павла Рубана виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет условно с испытательным сроком три года.

Фото: ЗАКС.Ру