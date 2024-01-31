В Петербурге планируют запустить два новых тактовых маршрута электричек в 2024 году

Правительство Петербурга в 2024 году планирует запустить как минимум два новых маршрута с тактовым движением электричек, об этом 31 января пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова вице-губернатора города Кирилла Полякова на пресс-конференции ТАСС.

Как отметил Поляков, в Петербурге продолжают вводить железнодорожный транспорт в транспортную систему города.

По его словам, Смольный и РЖД намерены дальше сотрудничать в развитии железнодорожного узла. Два новых маршрута с тактовым движением электричек, по словам Полякова, должны будут сделать перемещение в границах Петербурга и за его пределами более удобным.

На данный момент в Петербурге есть три тактовых маршрута: до Павловска, до Ломоносова и до Красного Села.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга увеличил бюджет города на 25%.

Фото: ЗАКС.Ру