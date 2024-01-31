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Новости 18:24

Путин пообещал подумать о выплатах взрослым детям погибших участников СВО

фото ЗакС политика Путин пообещал подумать о выплатах взрослым детям погибших участников СВО

Баллотирующийся на новый срок президент Владимир Путин благосклонно отнесся к предложению распространить выплаты родственникам погибших участников СВО на их совершеннолетних детей, передает 31 января ТАСС. Вопрос об этом поднял спикер Народного совета ДНР Артем Жога в ходе встрече главы государства с его доверенными лицами на выборах.

"Даже не обратил внимание, спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет — нет. Артем сказал, что дополнительных денег не требуется, но дело не в этом, дело в том, что если все распределяется равными долями, то тогда отдельные категории получат меньше", — произнес Путин и высказался о том, что решение этого вопроса не составит проблем.

При этом президент уточнил, что речь здесь должна идти не столько о перераспределении средств, сколько об обеспечении интересов всех родственников погибшего. "Давайте подумаем, это не проблема, это легко решить, не вопрос", — добавил он.

В минувший понедельник Центризбирком сообщил о регистрации Путина в качестве кандидата в президенты.

Фото: Kremlin.ru


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