Блогер Рада Русских сдала подписи в ЦИК, а Баташев отказался от участия в выборах

Самовыдвиженец и блогер Рада Русских подала документы в Центральную избирательную комиссию вместе с подписями в поддержку ее выдвижения, об этом 31 января пишет "Интерфакс".

Ей, как самовыдвиженцу, нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей и не больше 315 тысяч. Всего Русских принесла в ЦИК три коробки с подписями. Из них на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысяч.

Но не все решили участвовать дальше в предвыборной гонке. Эколог и тоже самовыдвиженец Анатолий Баташев принял решение не участвовать в выборах как кандидат, об этом 31 января пишет ТАСС.

При этом Баташев документы в ЦИК все-таки принес, но заявил, что в последний день сдачи подписей он и его команда не готовы к участию. Называть количество собранных подписей Баташев не стал.

"Но я принял другое решение. <…> Сегодня последний день сдачи подписей — мы не готовы", – сказал Баташев.

Напомним, что лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и политик Андрей Богданов отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

Фото: ЗАКС.Ру