Сопредседатели штаба Путина не станут участвовать в дебатах

Сопредседатели избирательного штаба идущего на новый срок президента Владимира Путина не станут участвовать в предвыборных дебатах, поведал 31 января журналистам спикер Народного совета ДНР, сопредседатель штаба Артем Жога. Заявление прозвучало по итогам встречи Путина с доверенными лицами.

"Сопредседатели участвовать в дебатах не будут. Но доверенные лица могут принять по желанию участие в дебатах", — приводит слова Жоги РИА "Новости".

Сам Путин в дебатах участвовать также не планирует, говорил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Дебаты в рамках других избирательных кампаний, в которых участвовал действующий президент, также проходили без него.

Выборы президента назначены на 17 марта, голосование стартует 15 марта. Помимо Путина, ЦИК зарегистрировала также кандидатов от парламентских партий Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова. Кроме того, решения комиссии ожидают Борис Надеждин, Сергей Малинкович и Рада Русских. Выбыли из гонки Сергей Бабурин, Андрей Богданов, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова.

Фото: Kremlin.ru