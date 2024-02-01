Автомобильный пункт пропуска на российско-эстонской границе в Ивангороде закрылся на реконструкцию

Автомобильный пункт пропуска на границе России с Эстонией в Ивангороде 1 февраля закрылся на реконструкцию с обеих сторон, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Также таможенники напомнили, что работа поста все также будет осуществляться каждый день круглосуточно, как и со стороны пункта пропуска в Нарве.

В период реконструкции автомобильного пункта пропуска будет работать пешеходный КПП, поэтому пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области ожидает скопление людей не только из тех, кто направляется непосредственно в Эстонию, но и из тех, кто использует страну в качестве транзита в Финляндию, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что посадка и высадка пассажиров автобусов компании Lux Express Group теперь пройдет в Ивангороде примерно в 250 метрах от пешеходного пункта пропуска. Со стороны Эстонии в Нарве автобусы будут останавливаться на Петровской площади.

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