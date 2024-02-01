В Петербурге на выборах президента на участках установят 452 КОИБа

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 1 февраля приняла решение об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах президента России. Всего в городе планируют использовать 452 КОИБа.

Член Горизбиркома Денис Козенко отметил на заседании, что установят на избирательных участках все комплексы, какие есть в распоряжении ГИК. При этом, их число может уменьшится из-за технических неисправностей, сказал Козенко. Председатель ГИК Максим Мейксин уточнил, что сейчас 7 комплексов требуют ремонта.

В Горизбиркоме добавили, что КОИБы поставят в участковых комиссиях восьми районов. Это Василеостровский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Петродворцовый и Невский районы.

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта. Но голосование будет идти три дня: с 15 марта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру