Депутаты воспротивились референдуму по строительству завода в Сосновом Бору

Муниципальные депутаты Соснового Бора большинством голосов выступили против идеи референдума, который предложили провести противники строительства глиноземного завода.

Как сообщается на странице "ВКонтакте" фракции КПРФ в муниципальном собрании, в поддержку референдума высказались только два народных представителя при пятнадцати мундепах "за". Оказавшись в подавляющем меньшинстве, коммунисты намерены продолжать сбор протестных подписей и добиваться проведения голосования.

В конце прошлого года Роспотребнадзор заверил правительство Ленобласти, что проект строительства не представляет собой опасности для окружающей среды. Чиновники в регионе упрекают протестующих активистов в "тасовании фактов".

фото: Фракция "КПРФ-Народные депутаты" г. Сосновый Бор / ВКонтакте (скриншот видео)