Россиянке назначили пять суток ареста за серьги в форме лягушки в цветах радуги

Сормовский суд Нижнего Новгорода назначил местной жительнице пять суток ареста за демонстрацию экстремистской символики, об этом 1 февраля написал Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина требовал у девушки на камеру снять серьги в форме лягушки в цветах радуги. По его мнению, украшение связано с движением ЛГБТ*.

По итогу в отношении жительницы Нижнего Новгорода составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (ст.20.3 КоАП РФ), по которому ей назначили пять суток ареста.

По словам адвоката девушки, в суде не смогли пояснить, почему символ считается запрещенным, однако сослались на решение Верховного суда о запрете ЛГБТ-движения*.

Отмечается, что это первый подобный арест после запрета ЛГБТ-движения* в России.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру