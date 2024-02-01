Развитие петербургского метро перешло в ведение комитета по строительству

Комитет петербургского правительства по строительству с 1 февраля начал курировать отрасль метростроения, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Таким образом реализовано постановление, подписанное губернатором 30 ноября прошлого года.

Согласно тому же документу, связанные с развитием метро обязанности перешли от ГКУ "Дирекция транспортного строительства" к "Фонду капитального строительства и реконструкции". До последнего времени за проектирование, строительство и ремонт подземки отвечал комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Среди важных событий нынешнего года чиновники выделяют ввод трех новых станций ("Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская"), а также открытие "Чернышевской" после капремонта.

Осенью прошлого года "Метростроем Северной Столицы" стал руководить бывший чиновник Смольного Дмитрий Васильев.

Фото: ЗАКС.Ру