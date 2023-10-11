 Полномочия по развитию метрополитена передадут комитету по строительству

Строительство метро в Петербурге перейдет в зону ответственности комитета по строительству, следует из проекта постановления Смольного, опубликованного в разделе антикоррупционной экспертизы 11 октября. Сейчас вопросы возведения новых станций метрополитена находятся в компетенции комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, согласно тексту проекта, обязанности по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры метро перейдут от подведомственного комитету по развитию транспортной инфраструктуры ГКУ "Дирекция транспортного строительства" к "Фонду капитального строительства и реконструкции" - подведу комстроя.

"Рокировку" полномочий комитеты должны провести, согласно проекту постановления, до 1 января 2024 года. Ответственным лицом за процедурой назначен вице-губернатор Николай Линченко, который курирует работу обоих комитетов.

О грядущем переходе "Метростроя Северной столицы" под кураторство комстроя "Фонтанка" сообщала в начале октября. Напомним, в конце сентября у предприятия сменился генеральный директор. Им стал бывший чиновник Смольного Дмитрий Васильев.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру