Милонову не понравилась перспектива платной парковки в Пушкинском районе

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в чей избирательный округ входит в том числе Пушкинский район Петербурга, выступил против возможного расширения зоны платной парковки. Эту идею сейчас рассматривает комитет по транспорту.

Более того, по наблюдениям депутата, с ним согласны жители Пушкина и окрестностей. По крайней мере, с момента своего избрания Милонов не встречал никого из "местных", кто бы согласился с инициативой сделать стоянку автомобилей платной.

"Считаю эту идею крайне вредной для жителей и гостей Царского Села, и Пушкинского района в целом", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Ранее глава профильного комитета Валентин Енокаев заявил, что о платной парковке чиновников массово просят жители этого района.

Фото: ЗАКС.Ру