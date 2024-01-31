В комтрансе допустили возможность включения Пушкинского района в зону платной парковки

Еще один район Петербурга может войти в зону платной парковки, заявил глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев в беседе с "РБК Петербург". По словам чиновника, просьбы об этом поступают от самих горожан, которые испытывают сложности с парковкой из-за наплыва туристов.

"[Жители Пушкина] буквально просят внедрить у них платные парковки, поскольку они видят, как это работает в Петербурге. Такой запрос от жителей есть, но мы пока приняли решение мониторить", — заявил Енокаев изданию.

Чиновник отметил, что "в окончательном виде" платные парковки в Петербурге были введены в конце 2023 года. Теперь же следует изучить работу платного парковочного пространства, собрав полные аналитические сведения по ней, полагает он.

Также Енокаев прокомментировал иск петербуржцев к комтрансу с требованием исключить Василеостровский район из зоны платной парковки. "В моем понимании, Васильевский остров ничем не отличается от Центрального или Адмиралтейского районов, где были введены платные парковки", — поделился мнением глава комитета и присовокупил к этому, что включение района в зону платной парковки происходило в соответствии с законодательством.

Платная парковка в Василеостровском районе действует с 1 ноября прошлого года. До этого в ее границы были включены Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы Петербурга.

Ранее стало известно о планах Смольного упростить правила платной парковки для петербуржцев с инвалидностью, разрешив им оставлять машины не только в специально выделенных для них местах.

Фото: ЗАКС.Ру