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Новости 15:40

В Петербурге инвалиды могут получить право бесплатной парковки вне специально отведенных мест

фото ЗакС политика В Петербурге инвалиды могут получить право бесплатной парковки вне специально отведенных мест

В Петербурге горожане с ограниченными возможностями могут получить право бесплатно парковаться в районах проживания вне специально отведенных для них мест, следует из проекта постановления Смольного. Документ был опубликован 30 января для прохождения антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Согласно тексту проекта, граждане с инвалидностью I, II и III группы смогут оставлять свои машины на платных парковках "бесплатно круглосуточно вне специально выделенных и обозначенных соответствующими дорожными знаками и разметкой парковочных мест". Автомобиль при этом должен быть вписан в парковочное разрешение жителя, а сам он должен иметь "ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности".

Подобное нововведение позволит горожанам с ограниченными возможностями, проживающим в зоне платной парковки, не платить за стоянку автомобиля вне специально отведенных для этого мест.

На прошлой неделе губернатор Александр Беглов подписал постановление о праве жителей районов в зоне платной стоянки на получение двух парковочных разрешений. В минувшем декабре комитет по транспорту делился планами увеличить количество мест для парковки инвалидов в 2024 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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