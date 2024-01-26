Беглов подписал постановление о двух парковочных разрешениях для жителей центральных районов

Жители входящих в зону платной парковки районов Петербурга получат право на дополнительные разрешения, сообщили 26 января в администрации губернатора. Подготовленные комитетом по транспорту поправки подписал глава города Александр Беглов.

"Закреплено право собственника квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном в зоне платной парковки, или того, кто занимает такую квартиру на основании договора социального/служебного найма, оформить два парковочных разрешения жителя", — говорится в опубликованном сообщении.

Поправки в постановление Смольного предполагают, что отныне один человек сможет оформить два разрешения в отношении двух своих машин или же двух машин, принадлежащих зарегистрированным в квартире гражданам. При этом в случае с коммунальными квартирами на каждый отдельный лицевой счет по квартплате полагается одно парковочное разрешение.

Также подписанное постановление упрощает порядок подачи документов для оформления парковочного разрешения. Как обещают в Смольном, в скором времени петербуржцы смогут получать связанные с этим решения второго собственника жилья в электронном виде через портал Госуслуг.

О планах городского правительства разрешить петербуржцам получать по два парковочных разрешения стало известно в середине ноября. Сейчас зона платной парковки в Петербурге охватывает Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы. В пятницу стало известно, что жители Василеостровского района обратились в Горсуд с требованием отменить решение о включении их в границы зоны платной парковки.

Фото: ЗАКС.Ру