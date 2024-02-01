В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности до 2 февраля

В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности, введенный с утра 1 февраля, из-за сильного порывистого ветра, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения продлевается до 06:00 2 февраля. По информации Росгидрометцентра, в городе продолжит бушевать сильный ветер. Порывы могут достигать 15 м/с. Ранее МЧС тоже предупреждало петербуржцев об ухудшении погодных условий из-за порывистого ветра.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру