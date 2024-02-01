Петербургская полиция выявила очередной канал нелегальной миграции

Петербургские полицейские задержали троих предполагаемых злоумышленников, которых подозревают в организации потока незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, за все время существования своего криминального бизнеса фигуранты смогли легализовать примерно тысячу иностранцев. За свои услуги они брали от двух до пяти тысяч рублей с каждого оформленного клиента.

Злоумышленники, действуя от имени юрлица, подделывали документы о прибытии того или иного иностранца, а затем решали вопрос с сотрудниками управления по вопросам миграции МВД.

Двоих задержанных отпустили под подписку о невыезде, третьему назначили запрет определенных действий.

После новогодних каникул стало известно, что в причастности к другому каналу нелегальной миграции заподозрили двоих правоохранителей.

Фото: ЗАКС.Ру