В Петербурге возникло еще одно дело о диверсии на железной дороге

Пушкинский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей для Семена Зенкова, которого обвиняют в поджоге релейного шкафа около станции Кондакопшино. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело переквалифицировали с умышленного повреждения чужого имущества (п. 2 ст. 167 УК) на диверсию (ч. 1 ст. 281 УК).

Под арестом уроженец Иркутской области Зенков находится с 12 декабря. Свою вину он признает. По версии следователей ФСБ, в конце апреля прошлого года фигурант за денежное вознаграждение от террористической организации поджег объект железнодорожной инфраструктуры.

Адвокат молодого человека на заседании вспомнил о вчерашнем прецеденте: накануне в городе огласили первый в истории города приговор по делу о диверсии. Вячеславу Зайцеву дали восемь лет колонии за аналогичное деяние в Красносельском районе.

фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга (скриншот видео)