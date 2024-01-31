Горсуд приговорил к реальному сроку фигуранта дела о поджоге релейного шкафа

Городской суд вынес приговор по первому в Петербурге делу о совершении диверсии (ст. 281 УК РФ), рассказала 31 января объединенная пресс-служба судов Северной столицы. За поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Вячеслава Зайцева приговорили к восьми годам лишения свободы.

Как установил суд, 17 марта 2023 года 19-летний Зайцев поджег на перегоне между станциями Горелово и Красным Селом устройство сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного релейного шкафа, отвечающее за безопасный пропуск составов. Сделал он это якобы по заданию куратора в Telegram, от которого получил за поджог 10 тысяч рублей. Ущерб имуществу составил немногим более полутора тысяч рублей.

"Суд посчитал доказанным, что умысел Зайцева был направлен именно на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", — отметили в судебной пресс-службе. При этом там добавили, что фигурант сам говорил об этом.

Зайцев вину признал и ущерб возместил. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Первые два года осужденному предстоит провести в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.

Обвинение ходатайствовало о назначении Зайцеву девяти лет лишения свободы.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга