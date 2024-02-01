В МИД РФ заявили, что поддерживающих Украину знаменитостей нужно судить

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что тех, кто поддерживает или финансирует Украину, надо не преследовать, а судить, об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на комментарий МИД РФ на сообщения агентства Bloomberg.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в МИД РФ дали поручения своим дипломатам преследовать за рубежом артистов и знаменитостей, которые высказываются в поддержку Украины.

Однако в МИД РФ отметили, что речь идет не о преследовании, а о том, что такие лица нудно судить.

Напомним, что у группы Би-2 начались проблемы в Таиланде после концерта на Пхукете. Коллектив отыграл концерт, а после этого участников задержала местная полиция. Суд назначил им штраф и депортацию, тогда речь шла о возвращении в Россию. Один из участников группы, Лева Би-2* (Егор Бортник), признан иностранным агентом из-за высказываний о российской власти и СВО.

*Минюст внес Леву Би-2 (Егора Бортника) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру