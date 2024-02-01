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Новости 17:50

Суд назначил штраф жителю Волгоградской области за опубликованный в соцсетях флаг ЛГБТ*

фото ЗакС политика Суд назначил штраф жителю Волгоградской области за опубликованный в соцсетях флаг ЛГБТ*

Житель Волгоградской области получил штраф из-за размещенного в социальных сетях флага ЛГБТ-движения*, об этом 1 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ходе заседания было установлено, что мужчина на своей странице разместил флаг ЛГБТ*. Суд почитал, что таким образом было совершено административное правонарушение по статье о пропаганде или публичном демонстрировании запрещенной символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ).

По итогу Воложский городской суд назначил нарушителю штраф в размере 1 тысячи рублей. Сам мужчина на суде рассказал, что опубликовал флаг по глупости.

Напомним, что в Нижнем Новгороде тоже 1 февраля рассматривали случай, связанный с ЛГБТ-движением*. Сормовский суд назначил местной жительнице пять суток ареста за сережки в форме лягушки в цветах радуги. 

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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