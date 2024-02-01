В Петербурге убрали 2,5 млн кубометров снега с начала зимы

С начала зимы дорожные предприятия Петербурга вывезли 2,5 млн кубометров снега с городских улиц, что почти в два раза больше, чем год назад, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли 36 тысяч кубометров снега, самым загруженным стал пункт на Мебельной улице. В комитете по благоустройству Петербурга отметили, что там за весь сезон 2023/2024 приняли 336 тысяч кубометров снега.

Также ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и комитет круглосуточно следят за приемом снега и отправкой его на пункты. Утилизация снега помогла уменьшить количество засоров на канализациях. Ранее весь мусор со снегом попадали именно туда.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") выразил недовольство по поводу ответа комитета по благоустройству Петербурга на запрос об уборке снега. По мнению парламентария, в городе тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру