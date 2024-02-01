Издательство АСТ приостановило выплаты Людмиле Улицкой

Скандал вокруг писательницы Людмилы Улицкой, поговорившей с провластными пранкерами, отразился на ее партнерстве с издательством АСТ. Представители компании, на которых ссылается "Ъ FM", заявили о приостановке выплат по всем договорам с ней. Ситуация не поменяется до тех пор, пока писательница "официально не разъяснит, куда идут ее авторские отчисления", добавили в издательстве.

Произведения Улицкой также исчезли с прилавков "Московского дома книги". Журналисты обнаружили, что они стали недоступны и в онлайн-каталогах столичных библиотек. Более того, у пользователей библиотек появились трудности с тем, чтобы традиционным способом взять книги писательницы на дом.

Ранее похожие трудности после беседы с пранкерами испытал на себе писатель Борис Акунин*. И в том, и в другом случае литераторы рассказали, что материально помогают Украине в ее конфликте с РФ.

*Минюст внес Бориса Акунина в реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов

фото: ещёнепознер / YouTube (скриншот)