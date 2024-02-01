"Тинькофф Банк" получил предупреждение от антимонопольщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение банку "Тинькофф" в связи с признаками нарушения антимонопольного законодательства, которые усмотрели в его YouTube-ролике.

Чиновники сочли, что представители компании применяют некорректное сравнение с конкурентами. Пассаж "А лучшее в нашем времени – это Тинькофф Инвестиции" не основан ни на чем, отметили в ведомстве, поскольку авторы не дают ни одного объективного критерия сравнения. Вместе с тем этот маркетинговый ход способен создать преимущество в глазах потребителя.

По мнению ФАС, АО "Тинькофф Банк" нарушило статью 14.3 закона о защите конкуренции. Кредитную организацию обязали за десять дней либо сопроводить ролик убедительными аргументами, либо удалить спорные утверждения, касающиеся ее услуг.

фото: Тинькофф / Telegram