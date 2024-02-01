Вавилина пожаловалась чиновникам на состояние "собачьей" площадки

Состояние кинологической площадки на Среднем проспекте В.О. вызвало нарекания у главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной. Недавно введенный в эксплуатацию объект уже стал, по ее мнению, источником неудобств и опасности для гуляющих с собаками.

Глава округа обратилась с жалобой в районную администрацию. Скан документа выложен в Telegram-канале МоЯГавань.

Участок не убирают от снега и льда, а техническое состояние оборудования далеко от идеального, пишет Вавилина. Кроме того, здесь не работает освещение и сломан целый пролет металлического ограждения. Муниципал попросила чиновников восстановить нарушенное благоустройство.

Примечательно, что Смольный объявил об открытии площадки по адресу Средний проспект, дом 91 менее четырех месяцев назад, в октябре.

фото: МоЯГавань / Telegram