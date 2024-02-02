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На улице Василенко из здания эвакуировали больше 30 человек из-за пожара

фото ЗакС политика На улице Василенко из здания эвакуировали больше 30 человек из-за пожара

В Калининском районе Петербурга спасателям пришлось эвакуировать больше 30 человек в ночь на пятницу, 2 февраля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар произошел в доме на улице Василенко в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Сообщение о возгорании поступило в половину первого ночи.

Всего спасателям пришлось вывести из здания 32 человека, однако не всем это помогло. Двое петербуржцев пострадали, их госпитализировали в больницу.

Пожар смогли потушить за полчаса. К нему были привлечены 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру


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