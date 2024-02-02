ЦИК РФ насчитал больше 112 млн избирателей на начало 2024 года

Центральная избирательная комиссия в России насчитала больше 112 млн избирателей по состоянию на начало 2024 года, об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе комиссии.

В начале 2024 года в России на 4.4 млн избирателей стало больше по сравнению с июлем 2023 года. Тогда в России насчитывалось 107 915 325 избирателей.

В общей сложности 112 309 947 россиян смогут поучаствовать в выборах на данный момент.

Кроме них, 1 890 863 человека находятся заграницей и смогут проголосовать там. Также еще 11 924 человека из Байконура смогут поучаствовать в выборах президента.

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру