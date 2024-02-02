Telegram-каналы неонацистов с избиениями иностранцев заинтересовали Центр "Э" в Петербурге

В Петербурге сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом обратили внимание на анонимные Telegram-каналы неонацистов, в которых публикуются кадры избиений иностранных граждан, об 2 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Администраторам канала видео присылают их же подписчики. Видео сняты так, что непонятно, из какого города кадры. Это усложняет выявление преступления. Представители антифашистского сообщества при этом все равно иногда устанавливают местонахождение неонацистов.

Например, в январе 2024 года в таком канале было опубликовано видео, где подростки избивают курьера. Активисты нашли место происшествия – тогда им стал Шлиссельбургский проспект.

Также случай был установлен на Рыбацком проспекте, где уроженцу Дагестана распылили в лицо баллончик и попортили машину.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру