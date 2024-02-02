Хинштейн назвал решение суда по делу о радужных лягушках странным

Глава комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн посчитал странным решение суда для девушки, которой назначили пять суток ареста за радужные серьги в виде лягушек, об этом 1 февраля депутат написал своем Telegram-канале.

"Действительно, очень странное (если не сказать больше) судебное решение: 5 суток ареста за сережки с традиционной, семицветной радугой. Какое отношение это имеет к ЛГБТ* – непонятно", – написал Хинштейн.

Депутат также заявил, что надеется, что суд следующей инстанции решение суда отменит.

Напомним, что Сормовский районный суд Нижнего Новгорода назначил местной жительнице пять суток ареста за демонстрацию экстремистской символики, а именно из-за ношения сережек-лягушек в цветах радуги.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру