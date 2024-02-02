"Метрострой Северной Столицы" подал иск к Смольному на 4 млрд рублей

Перед тем, как перейти в ведение комитета по строительству, компания "Метрострой Северной Столицы" (МССС) подала крупный иск к прежним кураторам в Смольном. Сумма материальных требований к "Дирекции транспортного строительства", подведомственной КРТИ, составила почти 4 млрд рублей.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на МССС пишет, что компания не хочет разглашать суть исковых претензий. Своим предположением на этот счет поделился глава "транспортной" комиссии ЗакСа Алексей Цивилев.

"Возможно, где-то не доплатили, где-то закрыли не те работы, где-то ждут оплату", - озвучил он журналистам одну из версий.

Другие собеседники издания усомнились в том, что иск связан именно с переходом метростроительной отрасли "под крыло" нового куратора в Смольном.

Фото: ЗАКС.Ру