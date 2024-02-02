Военная прокуратура занялась проверкой гуманитарной помощи в зону СВО

Министерство обороны занялось контролем вопроса гуманитарной помощи, которую направляют в зону СВО, об этом 2 февраля пишет 47news со ссылкой на военную прокуратуру.

Прокуратура Петербургского гарнизона, по поручению надзора ЗВО, начала соответствующую проверку.

Также известно, что в администрацию Ленинградской области уже поступили запросы с требованием перечислить, что именно было передано на фронт, а также в каких числах и в каком количестве.

Прокуратуру, в первую очередь, интересует обоснованность заявок, которые подаются на осуществление гуманитарной помощи в зону спецоперации. Пока что волонтерским движениям запретили подавать такие заявки.

Также уточняется, что такие проверки связаны с обеспокоенностью Минобороны тем, что на фронте чего-то не хватает из того, что дает государство.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"