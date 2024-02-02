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Новости 12:27

Псковича заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иноагента

фото ЗакС политика Псковича заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Псковский районный суд вынес решение о заочном аресте для активиста и правозащитника Владимира Жилинского*, сообщает "Псковская губерния". Дело расследуется по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента).

Суду известно, что бывший координатор "Голоса"** эмигрировал. Это, по данным журналистов, случилось еще несколько лет назад. В решении суда говорится, что Жилинский* уехал с целью избежать привлечения к юридической ответственности. Активист объявлен в розыск.

Отметим, что дело Жилинского* - второе в своем роде, возбужденное в России. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Иноагентом псковича признали осенью 2021 года.

*Минюст внес Владимира Жилинского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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