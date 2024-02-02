Проникновение в кабину машиниста метро привело петербуржца к аресту

Мировой судья в Петербурге отправил на пять суток в спецприемник мужчину, который смог попасть в кабину машиниста, поспорив об этом с приятелем. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, нарушителю правопорядка помог его собственный ключ, оставшийся с предыдущей работы.

Гражданин оказался на месте вагоновожатого на станции "Новочеркасская" в конце прошлого месяца. Внутри он сделал селфи и был задержан сразу на выходе из кабины.

Протокол на задержанного составили по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП (умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности). На суде он раскаялся в совершенной выходке.

Фото: ЗАКС.Ру