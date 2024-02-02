Теплосети в 300 метрах от "Василеостровской" будут ремонтировать три месяца

На Васильевском острове (угол 10-11 линий и Среднего проспекта) стартует модернизация инженерных коммуникаций. Разрешение на работы от Государственной административно-технической инспекции получила компания "Теплосеть".

Ожидается, что реконструкция продлится до середины мая. На весь этот период жителей будет снабжать теплом временный трубопровод. До его ввода в эксплуатацию работы обещают не начинать.

Кроме того, ГАТИ утверждает, что инженерные работы не отразятся на маршрутах пешеходов.

"Обновление инженерных коммуникаций позволит исключить аварии на сетях, уведомления о которых регистрировались 25 раз за 3 прошлых года", - говорится в сообщении.

Накануне вечером стало известно, что жители ближайших к метро "Василеостровская" домов сидят без отопления и горячей воды уже целые сутки из-за дефектов на сетях. Вернуть коммунальные услуги обещали в начале минувшей ночи.

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